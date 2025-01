Pronosticipremium.com - Roma, Ranieri: “Hermoso vuole andare via, Shomurodov professionista”

La vittoria contro l’Udinese ha portato nuovamente il sorriso allache, finalmente, sfata il tabù della trasferta. I gol di Pellegrini e Dovbyk sono infatti stati utili alla squadra giallorossa per riportare tre punti in classifica ed una vittoria fuori dalle mura dall’Olimpico che in Serie A mancava dallo scorso aprile. Al termine della sfida, vinta per 2-0, Claudioha affrontato ai microfoni di DAZN alcuni temi di calciomercato, anticipati anche da Ghisolfi ad inizio match. L’allenatore ha infatti parlato dell’interesse di Lorenzo Lucca, giocatore dell’Udinese che lavorrebbe portarsi a casa prima della fine del calciomercato: ” È un ottimo giocatore, lo conosco e lo stiamo seguendo, poi chissà”. La necessità dia puntare un nuovo attaccante, che faccia da vice-Dovbyk, arriva anche dal presunto addio di Eldor, comunque impegnato nella gara del Blu Energy Stadium.