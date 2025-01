Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE Saturday Night’s Main Event 15.1.2025

La WWE ha svolto nella serata di ieri lo specialen°2 alla Frost Bank arena di San Antonio, Texas.Lo spettacolo è andato in onda su NBC e Peacock in America e su YouTube in diretta nel resto del mondo.Al suo interno oltre ai match si è svolto anche il contract signing tra Cody Rhodes e Kevin Owens in vista del loro match a Royal Rumble, con Shawn Michaels come intermediario speciale.IWomen’s World Championship: Rhea Ripley (c) sconfigge Nia Jax via pinfallWWE Intercontinental Championship: Bron Breakker (c) sconfigge Sheamus via pinfall Braun Strowman contro Jacob Fatu finisce per squalifica, dopo una spinta di quest’ultimo all’arbitroWorld Heavyweight Championship: Gunther (c) sconfigge Jey Uso