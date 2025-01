Ilveggente.it - Pronostico Nizza-Marsiglia: il gol è assicurato

è una partita valida per la diciannovesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni,.Domenica scorsa, pareggiando in casa contro lo Strasburgo, ildi Roberto De Zerbi ha perso l’opportunità non tanto di dare pressione al Psg – che fa un campionato a parte – ma di allontanare le contendenti ad un posto Champions League che, come sappiamo, è di fondamentale importanza ed è un obiettivo minimo per la formazione francese.: il gol è(Lapresse) – Ilveggente.itE il calendario, stavolta, non è che venga così tanto in aiuto del tecnico italiano: la trasferta sul campo delè difficile, nonostante i padroni di casa non stiano attraversando chissà quale momento di forma.