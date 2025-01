Quifinanza.it - Pizza con ananas “multata”, 120 euro per chi la ordina: è tra le più odiate al mondo

È la carbonara con la panna? Sono degli spaghetti spezzati? No, è lacon l’la ricetta italiana rivisitata all’estero più odiata. Gli italiani sono famosi per iniziare guerre culinarie contro chi prova a sperimentare in cucina simulando piatti della tradizione, ma a quanto pare non sono gli unici.Tralasciando che anche in Italia si mette la frutta sulla, come nella amatissimafichi e mortadella, tutta l’indignazione intorno all’ha dato i suoi frutti: sono in molti all’estero a difendere la posizione ostile degli italiani.È il caso di una nota pizzeria inglese che propone laall’, ma facendo pagare una sorta di multa. Chi decide dirla, infatti, deve sborsare la non modica cifra di 100 sterline.Lapiù odiata (dagli italiani) alNo, nessun ingrediente nasce con la colpa di essere disgustoso su una, ma alcune combinazioni fanno storcere il naso.