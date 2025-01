Oasport.it - Mathieu van der Poel domina a Hooghereide, Vanthourenhout vince la Coppa del Mondo

van derè tornato per davvero. Dopo quasi un mese di pausa, l’olandese piazza due vittorie di fila indel: prima il successo di ieri a Maasmechelen nel quale ha battuto nettamente Wout van Aert, poi il bis oggi aper trionfare in maniera ancora più roboante (van Aert invece era assente).La condizione sembra quella delle migliori occasioni per il neerlandese della Alpecin-Deceuninck per arrivare al top al Mondiale: in quest’ultima tappa didelha inflitto distacchi davvero incredibili ai suoi avversari. Van derha completato i sette giri del circuito in 57 minuti e il secondo classificato, Michael Vanthorenhout, è arrivato a 1’42” di ritardo. Il belga si può comunque consolare con la vittoria della classifica generale didel