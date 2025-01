Oasport.it - LIVE Marcialonga 2025 in DIRETTA: tra 5? la partenza dell’iconico serpentone di amatori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE 20 KM DI SCI DI FONDO ALLE 12.30 E ALLE 15.0008:15 Siamo intorno al 3° chilometro anche per quanto riguarda la gara femminile. Chiaramente ci sarà prima selezione tra le donne rispetto agli uomini.08:12 Addetti ai lavori con gli ombrelli a bordo pista. Siamo al 5° chilometro nella gara maschile.08:10 Conclusi i primi 3 km della prova maschile, su cui ci concentreremo maggiormente. Si giungerà a Canazei intorno al 20° chilometro, per poi invertire la rotta fino a Predazzo e Cavalese.08:06 Problemi per 4 atlete in, che incespicano e subiscono danni, può succedere.08:05 Partita la gara femminile.08:03 Tra due minuti partono le donne!08:02 Purtroppo c’è da sottolineare come a Moena ci sia un contorno non propriamente invernale, con il tracciato che è stato propriamente preparato dagli organizzatori, ma il contorno lascia a desiderare.