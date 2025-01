Bergamonews.it - Lite tra coinquilini finisce in strada, uno colpito in testa da una bicchierata

Attimi di follia nel pomeriggio di domenica 26 gennaio a Fornovo San Giovanni, dove una violentatrainiziata in appartamento si è spostata in.Protagonisti due cittadini di origine nordafricana di 21 e 29 anni, entrambi feriti. Il più grave tra i due sarebbe statoda unaall’altezza del capo e si è rifugiato in un bar di via della Palestra con una vistosa ferita.È successo poco dopo le 16. I titolari del bar avrebbero fatto da pacere tenendo separati i due: uno all’interno, uno all’esterno del locale sino all’arrivo dei carabinieri di Treviglio. I testimoni riferiscono di vistose tracce di sangue a terra.