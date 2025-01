Oasport.it - Jannik Sinner consola Alexander Zverev prima della premiazione degli Australian Open: “A Sascha ho detto…”

Leggi su Oasport.it

Nella giornata del trionfo di, ha colpito anche la tristezza di, lo sconfittofinale2025. Il tedesco, al terzo atto conclusivo in un Major, non è riuscito a centrare il bersaglio grosso come si era prefissato, per grossi meriti del pusterese, autore di una prestazione ai limitiperfezioneE così,ha dimostrato di essere non soltanto un tennista eccezionale, ma anche una persona con gentilezza e carineria., infatti, ha compreso la situazione di difficoltà del suo rivale e si è avvicinato perrlo e sostenerlo in vista del futuro.“Sappiamo tutti la storia dinei grandi Slam, non è un momento semplice per lui. Io ho provato a dare il mio piccolo contributo, di aiutarlo“, ha raccontato ai microfoni di Eurosport l’azzurro.