Inter-news.it - Inzaghi: «Con Frattesi ottimo rapporto. Asllani sta facendo benissimo all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

Simonesi è espresso al termine del match che l’Inter ha vinto contro il Lecce con il punteggio di 4-0. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Simoneha così parlato a DAZN nel post-partita di Lecce-Inter, match conclusosi per 4-0 a favore dei nerazzurri: «Abbiamo avuto un grandissimo approccio, come ho detto alla squadra. Non era semplice: giovedì siamo tornati all’alba da Praga, abbiamo avuto due giorni per preparare la partita. Il Lecce è venuto a prenderci con tanta gamba, nella nostra metà campo, ma noi siamo stati bravi sul piano tecnico. Ci hanno annullato due gol di mezzo centimetro, come a Praga, ma l’Inter deve andare avanti in questo modo. I miei ragazzi sono encomiabili per come lavorano giornalmente, nonostante tutti gli impegni. I calciatori lo sanno e devono continuare così».