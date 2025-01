Lapresse.it - Giustizia, Anm: “Mai un’apertura da Nordio e su riforma non si può trattare”

“Non abbiamo chiuso al dialogo. La verità è che un dialogo non si è mai aperto quindi non abbiamo potuto chiuderlo”. Così il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, contattato da LaPresse. “Il ministro mesi fa ci convocò illustrandoci il disegno di legge dicendo che era imposto dal programma elettorale della maggioranza di governo e che quello quindi era ciò che avrebbero portato alle Camere – aggiunge – L’ipotesi di aprire un dialogo non è mai stata in campo, per altro qui non si tratta di questioni retributive o diritti del magistrato funzionario ma della cornice costituzionale, quindi parlare di trattative da fare con il Governo è improprio. Non c’è dasullacostituzionale che tocca il cuore dei rapporti tra i poteri dello Stato ed è assai difficile pensare che si possa migliorare il testo con qualche elemento marginale di dettaglio quando il cuore dellasta proprio nell’alterazione dei rapporti che oggi regolano in maniera equilibrata i poteri esecutivo e giudiziario”.