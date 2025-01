Tvplay.it - Dall’Inter al Real Madrid, colpo a sorpresa: Inzaghi spiazzato

L’Inter giocherà quest’oggi contro il Lecce di Giampaolo, ma prima c’è una novità di calciomercato che riguarda anche il.L’Inter, con il successo rimediato in Champions League contro lo Sparta Praga con il gran bel golizzato da Lautaro Martinez, ha quasi staccato il pass per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tuttavia, per gli uomini di Simonenon c’è assolutamente tempo di riposarsi.al(Ansa Foto) tvplay.itAnzi, la ‘Beneamata’ deve rispondere alla vittoria di ieri del Napoli di Antonio Conte contro la Juventus di Thiago Motta. Quest’oggi, esattamente alle ore 18.00, l’Inter deve infatti battere il Lecce per cercare di mantenere inalterato il proprio distacco dai partenopei, sempre in attesa del recupero contro la Fiorentina.