Notizie.com - Centri per migranti in Albania, capitolo 3: Cassiopea è pronto a partire alla volta di Shenjin e Gyader

Sono già a bordo del pattugliatorele prime persone che saranno trasferite a: siamo al terzodella storia deiperinperin3:di(ANSA FOTO) – Notizie.comDa alcuni giorni, infatti, la nave della Marina militare sta stazionando in acque internazionali, pochi chilometri a sud di Lampedusa. Complice l’impennata di partenze, il governo è intenzionato a far funzionare le strutture nate e gestite tra le polemiche.A fornire la spinta decisiva all’esecutivo della premier Giorgia Meloni, un recente pronunciamento da parte della Cassazione. Secondo i giudici la classificazione dei Paesi sicuri di provenienza spetta ai Ministeri. Dunque stapotrebbe davvero filare tutto liscio, dopo che per ben 2 volte iportati insono stati fatti rientrare in Italia per ordine del Tribunale di Roma.