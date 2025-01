Inter-news.it - Calhanoglu, il programma per il rientro all’Inter

Leggi su Inter-news.it

Hakanè pronto a riprendersi la cabina di regia dell’Inter dopo l’infortunio rimediato in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Ecco quando potrebbe rientrare.IL PUNTO – Hakanrappresenta uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco, assente dalla finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, sta recuperando al meglio per farsi trovare pronto al termine del mese di gennaio. Il regista nerazzurro dovrebbe infatti rientrare contro il Monaco, in Champions League, per poi essere pronto a partire da titolare nel derby contro il Milan.pronto al terzo grande duello stagionale tra Inter e MilanLO SCENARIO –ha un conto in sospeso con il Milan dopo la sconfitta in campionato e quella in finale di Supercoppa Italiana contro i rossoneri.