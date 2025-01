Calciomercato.it - Calabria via dal Milan dopo la lite: futuro segnato per l’ex capitano

Ildel terzino destro non sarà certo al Diavolo: ora la separazione dai rossoneri può arrivare già nei prossimi giornivia dallaper(LaPresse) – Calciomercato.itGià mercoledì contro la Dinamo Zagabria, capiremo se il caso Conceicao-è stato davvero archiviato. Ilè chiamato a giocare una partita fondamentale per chiudere tra le prime otto in Champions League senza Emerson Royal e ovviamente il nuovo acquisto Kyle Walker.Senza quanto successo oggi, la titolarità del calciatore italiano sarebbe scontata. La palla, dunque, passa al tecnico portoghese, chiamato a prendere la scelta migliore per il suo. Senza, sono due le strade percorribili: una porta a Filippo Terracciano, l’altra a Fikayo Tomori, adattato sulla destra.