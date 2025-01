Ilgiorno.it - Torna la “pagella“ per l’ igiene urbana

A Legnano, come ogni anno in questo periodo, l’indagine telefonica commissionata da ALA per testare il gradimento dei cittadini nei confronti dei servizi diforniti nei 19 Comuni serviti dall’azienda. L’indagine inizierà mercoledì 29 gennaio e si concluderà nella seconda settimana di marzo, coinvolgendo un campione rappresentativo di oltre 1600 utenze, tra famiglie e attività commerciali. Lo scopo è raccogliere back sui vari ambiti di intervento dell’azienda, dalla raccolta dei rifiuti allo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, passando per lo svuotamento dei cestini, la gestione delle piattaforme ecologiche e dei centri di raccolta, fino al servizio di call center. Ai cittadini e alle attività commerciali sarà chiesto di esprimere un giudizio sui servizi erogati nel 2024, assegnando un punteggio da 1 a 10, dove 1 indica "per niente soddisfatti" e 10 "pienamente soddisfatti".