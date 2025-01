Oasport.it - Slittino, Madeleine Egle vince la tappa di Oberhof e prova a scappare in classifica generale

Leggi su Oasport.it

fa sua la gara di singolo femminile di(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello teutonico abbiamo assistito all’ultimaprima dei Mondiali di Whistler ed è stata una di quelle importanti, dato che l’austriaca ha segnato un punto importante nella rincorsa alla Sfera di Cristallo. Sabato con pochi sorrisi, invece, per i colori azzurri.A questo punto lavede al comandocon 544 punti contro i 515 di Julia Taubitz ed i 470 di Lisa Schulte. Quarta Merle Fraeble con 427, quinta Anna Berreiter con 356.ha dominato la scena con il tempo complessivo di 1:23.117 (prima manche in 41.505 e seconda in 41.612) con un margine di vantaggio di 113 millesimi sulla tedesca Julia Taubitz (41.694 e 41.