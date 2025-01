Liberoquotidiano.it - Rapisce Sofia poi crolla davanti ai poliziotti: Rosa Vespa, un video sconvolgente | Guarda

Inizia a chiarirsi il giallo di Cosenza, con la piccola neonatarapita dae dal marito Aqua Moses in clinica, prima di essere riconsegnata nel giro di poche ore dalle forze dell'ordine ai veri genitori. L'uomo, di origine senegalese, è stato scarcerato e si è detto estraneo ai fatti, sostenendo di essere stato ingannato per 9 mesi dallache avrebbe finto una gravidanza e architettato il folle piano. "Ero sotto choc, molto provata da un'interruzione di gravidanza", ha spiegato la donna aiche l'hanno raggiunta nella sua casa nel pomeriggio del 21 gennaio, per recuperare la piccola, già presentata ai parenti. Una bugia destinata a finire, come il fatto di aver messo una tutina azzurra alla piccola, visto che per mesi aveva detto anche a Moses di aspettare un bimbo, a cui avrebbero dovuto dare il nome di Anselm.