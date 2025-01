Ilgiorno.it - Raddoppiati i casi di minorenni maltrattati, violenze sessuali in aumento: i numeri dell’anno giudiziario

Milano – Il 90% dei 1987 condannati in primo grado a Milano, in un anno, per reatie di genere sono maschi, principalmente (il 28,9%) nella fascia d'età 32-41 anni. Il 57% sono italiani. L'anno scorso sono aumentati del 46%, rispetto al 2023, icoinvolti come persone offese: 325 bambini e adolescenti vittime di abusi, maltrattamenti odomestiche.Il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, ha evidenziato nel suo discorso durante l'inaugurazione dell'announa "pericolosa deriva dei rapporti sociali e di genere": sono aumentate infatti del 15% "le iscrizioni relative a reati di violenza sessuale" e dell'8% quelle relative a "violenza sessuale di gruppo". Crescono del 30% le iscrizioni relative adi presunti maltrattamenti, del 15% quelle per atti persecutori nel distretto della Corte d'Appello di Milano, che comprende anche altre province lombarde.