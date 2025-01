Ilgiorno.it - Pnrr, conto alla rovescia: 40mila cantieri avviati e un maxi-spesa da 19 miliardi

Milano – È iniziato il countdown per i progetti finanziati con i fondi del, che deve chiudersi entro il 2026. Quasi una Finanziaria per la Lombardia dove tra interventi grandi e piccoli l’elenco è lungo e conta ben 40.533, alcuni dei quali invisibili perché in molti casi gli interventi sono immateriali, per un totale di oltre 19che saranno spesi entro i confini della nostra regione. La maggior parte dei fondi, 6,5di euro, sono destinati a progetti nell’ambito della transizione ecologica, il cosiddetto ‘green deal’ che in Lombardia prevede 15.581 interventi. Poi ci sono le infrastrutture, nuove strade e ferrovie, una trentina di progetti in tutto ai quali sono stati destinati 3,4di euro e la ricerca di 10.139 progetti e 3,7investiti. Seguono la salute con 2,08, la digitalizzazione e l’innovazione con 12.