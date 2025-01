Lanazione.it - Pfp, test continuità. Sfida a Piombino

Leggi su Lanazione.it

Pfp Prato a caccia del bis dopo l’ottimo avvio di girone di ritorno. Al primo impegno della seconda parte della stagione le pratesi sono andate ad espugnare il campo dell’Orvieto con un netto 67-50 e ora puntano a ripetersi nella prima casalinga che le vedrà opposte questa sera alla palestra Toscanini (inizio alle 21.15) al Golfo. Avversario alla portata per le ragazze allenate da Pilli, che in classifica si trovano al sesto posto, proprio una posizione e quattro punti in più delle piombinesi. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al match della scorsa giornata. Questo il tabellino della Pfp Prato: Peri, Sautariello 11, Cecchi 7, Mandroni 3, Billi 6, Trucioni 21, Ponzecchi 8, Garatti 3, Popolo 6, Franchini 2. All.: Pilli. I parziali: 8-15, 13-13, 14-20, 15-19. Questa la classifica della serie B femminile: Pallacanestro Perugia 30 punti; Nico Basket 28; Le Mura Spring Lucca 24; Firenze Basketball Academy e Pielle Livorno 22; Number 8 e Pfp Prato 16; Golfo, Pink Terni e Senigallia Basket 12; Umbertide 10; Cestistica Orvieto, CMB Valdarno e Costone Siena 6; Pontedera 2.