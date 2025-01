Juventusnews24.com - Napoli Juve, Thiago Motta stravolge ancora le fasce! L’idea del tecnico e le due novità rispetto a Bruges

di RedazionentusNews24ledelbianconero in vista della sfida del Maradona e le dueQuesta sera lantus scenderà in campo contro ilnel big match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A.è pronto a operareuna volta cambi per quanto riguarda le.A sinistra è pronto a tornare dal primo minuto McKennie, con Cambiaso che verrà dirottato sulla corsia opposta. A far posto al texano sarà dunque Savona, che inizierà dalla panchina.Leggi suntusnews24.com