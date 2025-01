Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Rogla 2025 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51 Profumo d’azzurro: che bella la sfida tra Maurizio Bormolimi e Aaron March:a confronto per un posto in finale!13.50 HUBER in finaleee! A sorpresa in finale per 7 centesimi il tedesco dopo un heat tirata. Prima finale in carriera per lui.13.49 Prima batteria che vede protagonisti l’austriaco Benjamin Karl e il tedesco Elias Huber: in palio la finalissima a.SEMIFINALI MASCHILI13.47 DNF tra la terzultima e la penultima porta per Maderova. Payer in finale! Miki-Payer la big final femminile. Elisa Caffont si giocherà il podio contro la ceca Maderova!13.45 Payer (AUT)- Maderova (CZE) per un posto in finale!13.44 CHE RIMPIANTO PER ELISA: Elisa Caffont chiude dietro di 3 centesimi dopo essere stata avanti per tutta la run e nei due primi intermedi.