Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurri avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Altra ottima prima del britannico.30-0 Non passa la risposta di.15-0 Scappa via la risposta di Simone.5-3 Game. Che bella la volèe del piemontese!serve ora per restare nel set.AD-40 Servizio vincente di Andrea, che si carica.40-40 Altra risposta vincente di dritto del finlandese.AD-40 Prima al corpo vincente del torinese.40-40 Scappa via il lob del finlandese. Parità.30-40 Palla del contro. Risposta vincente di rovescio del britannico.30-30 Servizio vincente del torinese.15-30 Ottima volèe di rovescio di.0-30 Risposta di dritto beffarda di, che plana sulla riga.0-15 Risposta aggressiva del britannico conal servizio.3-4 Game. Ancora una volta il nastro complica la vita agli