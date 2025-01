Ilfattoquotidiano.it - La Nba è in crisi di ascolti e appeal | Troppe partite, poche stelle e un gioco ripetitivo: così anche la “lega modello” ora deve rinnovarsi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In America viene ormai catalogato come “campionato spazzatura”., poca competitività, un ricambio generazionale che non è all’altezza delle aspettative. La parte giocata lascia spazio all’intrattenimento, le arene si svuotano e in tv la gente cambia canale perché non c’è più lo stesso interesse di prima. Manca imprevedibilità tecnica e, soprattutto, una storia (un nuovo volto) in grado di far appassionare le nuove generazioni (come invece sta accadendo in WNBA che, grazie a Catlin Clark, sta vivendo il momento più della sua storia). E, nonostante accordi televisivi miliardari – con Espn, TNT, Disney e Amazon Prime -, l’NBA è attualmente l’unicanegli Stati Uniti indi. Un prodotto monotono e noioso che rischia di perdere l’effetto “wow” per la prima volta dopo oltre 30 anni.