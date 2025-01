Inter-news.it - Inter, tra poco rifinitura anti Lecce: 2 novità e un dubbio a destra – Sky

L’trainizierà laalla vigilia della partita contro il. Attese duea centrocampo, mentre aun. Nel pomeriggio si partirà verso il Salento.ULTIME PRIMA DELL’ALLENAMENTO – Nel pomeriggio, i nerazzurri di Simone Inzaghi voleranno in direzione Salento per affrontare ildomani alle ore 18 allo Stadio Via del Mare. Tral’allenamento ad Appiano Gentile ed è proprio da lì che arrivano gli ultimi aggiornamenti dal collega di Sky Sport Matteo Barzaghi. Le sue parole: «L’oggi pomeriggio decollerà verso, ma cercherà di sfruttare anche notizie da Napoli. La volontà è quella di continuare con questo trend positivo, viste le sette vittorie consecutive in trasferta in campionato. Quali giocatori? Allenamento tra, possibilità di vedere Zielinski playmaker o quella di vedere Frattesi da mezzala titolare.