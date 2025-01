Ilfattoquotidiano.it - “Ho il cancro per la terza volta. La mia vita non è stata facile”: lo sfogo dell’attore Colin Egglesfield

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Bello, sportivo, ammirato sia dal mondo del cinema che dai suoi fan eppure la suanon èaffatto. L’attore 51enneha spiegato ai suoi follower sui social che “ilè tornato per la”.Il protagonista delle serie tv “La valle dei pini” e “Melrose Place”, ha spiegato: “L’inizio di quest’anno non è stato dei più facili perché mi sono sottoposto a un intervento chirurgico per unalla pro. Sono stato in ospedale solo per un paio di giorni, sono stato operato e da quello che ha detto il dottore, dice che l’operazione è andata molto bene. Ringrazio tutto il team medico. Oggi sono ancora un po’ dolorante ma cammino con cautela”.Qualche giorno dopo l’attore è tornato in ospedale per un controllo di routine: “Le cose stanno andando bene e mi sento positivo, in gran parte grazie alle persone fantastiche dell’ospedale.