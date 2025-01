Donnapop.it - «Guadagnavo 1 milione all’anno, ora ho 29 euro sul conto»: ecco chi l’ha detto, tutta la confessione shock

Dai guadagni milionari a pochisul. Scopriamo ladi Marco Baldini!Leggi anche: Claudio Cecchetto chi ha scoperto? Tutto sulla sua carriera poliedrica: dagli esordi a oggiPer decenni è stata la spalla storica di Fiorello in radio: ha conosciuto non soltanto il grande successo, sia di pubblico sia di critica, ma anche il benessere economico. Oggi il suoin banca non è in rosso ma ha appena 29. Stiamo parlando di Marco Baldini, voce storica di tantissime trasmissioni radiofoniche con il famoso showman.Come mai Marco Baldini si trova in una situazione talmente critica e impensabile? Lui stesso ha confessato i suoi sbagli e come hanno aperto una profonda voragine nella sua carriera.quanto ha dichiarato: “, ora ho 29sul!”Scopriamo di seguito cosa ha causato tale stato all’artista! View this post on InstagramA post shared by ????? ??????? (@marcobaldiniofficial)Marco Baldini si confessa:le sue paroleTra la fine degli anni Novanta e i primi anni del Duemila, Marco Baldini era un personaggio dello spettacolo molto popolare.