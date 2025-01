Bergamonews.it - Emilio Solfrizzi, Trovesi, Capodanno cinese e teatro dialettale: il week-end in provincia

Leggi su Bergamonews.it

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo “L’anatra all’arancia” cone Carlotta Natoli a Lovere e.Da annotare, inoltre, tante proposte per il Giorno della Memoria, la presentazione del docufilm sul maestro Gianluigia Nembro, ilal Gavazzeni di Seriate e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 25 e domenica 26 gennaio.ALBINO– Ad Albino l’incontro “La comunicazione efficace. Parole che non ci concediamo”– Ad Albino il racconto teatrale “Dal campo di calcio ad Auschwitz”ALME’– “La nostra Corrida”, serata di divertimento al SerassiALZANO LOMBARDO– Pandemonium, gli appuntamenti del-end e del Giorno della MemoriaBAGNATICA– “L’ultima a morire”, a Bagnatica i cantautori Montmasson, Davide Viviani e il poeta Alessandro ArdigòCASNIGO– “La storia si ripete”, a Casnigo incontro con Giorgio FornoniCAZZANO SANT’ANDREA– A Cazzano incontro sul dramma dei “Bambini nella Shoah”CERETE– “La Shoah, una storia umana”: mostra e incontro a CereteCHIGNOLO D’ISOLA– A Chignolo in scena la commedia “Tanto cortile per nulla”CLUSONE– Visita guidata a “I Grandi Classici” di ClusoneCOSTA VOLPINO– A Costa Volpino cena e concerto per la Giornata della MemoriaDALMINE– A Dalmine in scena “La Bella e la Bestia”– A Dalmine in scena “L’angelo del ghetto di Varsavia”FONTENO– A Fonteno la mostra “Terezin: la Shoah dei bambini”LEFFE– A Leffe in scena “Coppie scoppiate”LEVATE– A Levate presentazione del docufilm e libro “Eccidi nazifascisti: l’armadio della vergogna”LOVERE– “L’anatra all’arancia”, a Lovere in scenae Carlotta Natoli– Visita guidata al Borgo antico di LovereNEMBRO– A Nembro presentazione di un laboratorio introduttivo di fumetto/manga– Enrico Algarotti presenta “Spirito libero – La morte ti sorveglia” a Nembro– A Nembro presentazione del docufilm “Gianluigi– Ol Sunadùr”OSIO SOPRA– Bergamosex, torna la fiera dell’hardPARRE– Apertura del Museo e del Parco Archeologico a ParreRANICA– Memoria, a Ranica in scena “87839 Il diario – Un tuffo nel passato, un salto verso la libertà”– Al Druso concerto di Daniele Forcella & Co.