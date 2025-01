Amica.it - Dai look più classici alle combo alternative, dalla scelta dei colori a quella degli accessori, ecco le dritte da conoscere per non fare errori

Si discute tanto delle regole vecchie e nuove daquando si progetta l’outfit da invitata a un matrimonio. Invece lo si fa molto meno a proposito di come vestirsi per un battesimo, specialmente nel ruolo da madrina. I diktat sono più o meno gli stessi ma con qualche piccola differenza che garantisce una maggiore libertà in quest’ultimo caso. Il battesimo è una di quelle occasioni in cui ci si può divertire a sperimentare unlady-like, giocando con quasi tutti ie creando abbinamenti ad hoc con gli. In poche parole una situazione fuorivita ordinaria di tutti i giorni in cui tirare fuori il lato più elegante del proprio modo di vestire tenendo conto anche che si tratterà sempre di un appuntamento diurno che esclude quindi gli abiti da sera.