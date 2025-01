Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Maasmechelen 2025: orari, programma, streaming

Siamo nell’ultimo weekend delladeldi2024-. La giornata dipotrà essere decisiva per le assegnazioni dei due titoli: si torna in Belgio a, prima del gran finale di domani ad Hoogerheide. Nella gara maschile la lotta è tra Michael Vanthourenhout e Toon Aerts, con il primo che ha 33 punti di vantaggio sul secondo e avrà bisogno di un +7 per chiudere i conti. Difficile però giocarsi la vittoria, poiché ai nastri di partenza c’è Mathieu van der Poel, che fino ad ora ha soltanto vinto, e Wout Van Aert: il terzo posto non basterebbe per chiudere i conti.Nella gara femminile invece Lucinda Brand ha 51 punti di vantaggio su Fem van Empel, che paga le assenze di Hulst e Zonhoven; per la più esperta olandese potrebbe bastare il secondo posto alle spalle della connazionale per poter vincere la terzadeldella carriera.