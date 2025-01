Ilrestodelcarlino.it - Arte, Zinelli e Gilberti: apre la mostra di disegni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

’Carlo, disegno dunque sono / Fausto, disegno quando posso’ è il titolo dellache inaugura oggi alle 17.30 nel complesso di San Paolo a Modena. Le opere ditornano in città dopo quasi dieci anni dalla pcipazione al Festivalfilosofia 2015, in dialogo con idi. Curata da Andrea Losavio, ladi, aperta fino al 2 marzo, tesse un filo tra i due artisti: Carlo, artista ’irregolare’, nato nel 1916 e morto nel 1974, che era stato contadino, macellaio, soldato, matto. Fausto, pittore, disegnatore e autore di libri per adulti e bambini, artista colto che nelle sue tante pubblicazioni spiega il lavoro di altri artisti che hanno fatto la storia con linguaggi difficili rendendoli semplicissimi. Laè realizzata in collaborazione con Fondazione culturale Carlo, famiglia, Lorenza Roverato, Giorgio Tavernari.