Alla Sala Piatti concerto di Alice Power: serata indimenticabile di musica classica

Bergamo. Il 26 gennaio alle 16, nella Città Alta di Bergamo, godetevi i capolavori di Bach, Mendelssohn, Ravel, Shostakovich e Medtner. Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo dell’artele.è una pianista svedese, nata nel 2000 in una famiglia di musicisti professionisti. All’età di 5 anni ha iniziato a suonare il pianoforte con la madre e la nonna. Un incontro con Rena Shereshevskaya, pianista e insegnante di fama mondiale, ha portatoa trasferirsi a Parigi nel settembre 2021 per iniziare i suoi studi nella sua classe all’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Rena Shereshevskaya è anche l’insegnante di famosi pianisti Alexandre Kantorow, Lucas Debargue e altri.Nel 2017è stata invitata a suonare come solista con la Stockholm Philharmonic Orchestra in occasione dell’inaugurazione annuale del governo svedese per tutti i membri della famiglia reale svedese e del parlamento svedese.