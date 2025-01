Lanazione.it - 91° Minuto - Finalmente una gioia!

Filnalmente una! E una! Dopo due mesi la Lucchese ha ritrovato la vittoria casalinga e lo ha fatto proprio a spese di quell’Ascoli che aveva battuto all’andata. Tre punti meritatissimi, perché oltre ai due gol (bello quello in corsa di Saporiti), la squadra di Gorgone ha costruito almeno altre tre palle-gol (provvidenziale il salvataggio di Livieri sul colpo di testa ravvicinato di Gasbarro) ed ha reclamato due sacrosanti calci di rigore, per falli commessi ai danni di Catanese e Saporiti (quest’ultimo è stato il protagonista numero uno sul terreno) su quali il modesto arbitro Manzo ha sorvolato (direzione mediocre la sua, alla fine). Il successo, che ha permesso ai rossoneri di compiere tre passi in avanti in classifica é stato ottenuto sotto gli occhi della nuova dirigenza (Sanbabila), oltre a quella "allargata" (Racing City Group), il gruppo italo australiano con il quale il presidente Longo, per sua stessa ammissione, sta dialogando per il rafforzamento della società sotto l’aspetto economico.