Variante di San Marco dei Cavoti: concluse le prove di carico sui viadotti

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei lavori di realizzazione del 1° lotto – 2° stralcio della “di Sandei” alla SS212 “della Val Fortore”, in provincia di Benevento, Anas ha concluso, con esito positivo, ledieseguite suiSole Bianco (lungo 210 metri) e Borrilli (lungo 112 metri).Le opere d’arte, con impalcati in struttura mista acciaio-calcestruzzo e campata di luce massima 60 metri – rientrano nell’ambito della nuova infrastruttura stradale in costruzione ad unica carreggiata di tipo C1 (lunga circa 2,6 km), parte integrante dell’itinerario a scorrimento veloce tra la città di Benevento e la SS17 ‘Foggia-Campobasso’ in Puglia, inalla SS212 “della Val Fortore” ed alla SS369 “Appulo-Fortorina”, aperto al traffico per i primi 21 km circa (tratto Benevento-Sandei).