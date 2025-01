Van Nistelrooy minimizza i timori di licenziamento dopo una corsa triste

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-24 16:44:00 Il web non parla d'altro:Ruud vanhato idi poter essere licenziato dal Leicester a soli 56 giorni dall'inizio del suo regno.L'allenatore olandese, che ha sostituito Steve Cooper a dicembre, ha supervisionato una serie di sette sconfitte consecutive in Premier League. Un'altra sconfitta contro il Tottenham domenica equivarrebbe al record del club stabilito nel 2001."Sono concentrato nel far uscire questa squadra dalla situazione, questa è la mia unica preoccupazione", ha detto Vanquando gli è stato chiesto se fosse preoccupato per il suo lavoro."Sono con i giocatori, lavoro con tutti a Leicester per ottenere il meglio da questa squadra, e nei momenti difficili. Nei momenti difficili, devi essere forte, mostrare carattere, lavorare, persistere e impegnarti.