Un suicidio pensare di "resistere a Donald"

La distanza che separa l'America di Trump dall'Europa di Ursula von der Leyen è gigantesca non tanto per i programmi (che potrebbero convergere su molti punti), quanto per le idee, la mentalità e l'energia con cui vengono affrontati i problemi che sono comuni a tutte le democrazie. Sergio Marchionne dopo aver incontrato Trump mi disse, «è un game changer», un uomo d'azione che incontra un altro uomo d'azione parlano la stessa lingua, il problema è che in Europa si producono montagne di regole, ma di azione se ne vede poca. Gli Stati Uniti d'America, diceva Winston Churchill, sono una potente macchina a vapore che quando entra in azione è inarrestabile, questo è uno di quei momenti, la seconda presidenza Trump chiude un'epoca e ne apre un'altra. L'altro ieri Emmanuel Macron e Olaf Scholz si sono incontrati e le loro parole sembravano quelle di due damerini che mangiavano croissant alla crema mentre là fuori infuriava la battaglia.