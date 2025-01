Thesocialpost.it - Trump, via i segreti dai file sugli omicidi Kennedy e Martin Luther King. “Lo aspettano in molti da decenni”

Donald, ex presidente degli Stati Uniti, ha firmato un ordine esecutivo per rendere pubblici i documenti relativi aglidi John F., RobertJr. “È una questione importante. La gente aspettava da. Tutto verrà svelato”, ha dichiaratonello Studio Ovale, durante la cerimonia per la firma dell’ordine. John F.venne assassinato il 22 novembre 1963 a Dallas, Texas. Suo fratello Bobbyperse la vita il 6 giugno 1968 a Los Angeles, mentreJr. fu ucciso il 4 aprile 1968 a Memphis, Tennessee.Oltre a ciò,ha approvato un provvedimento di grazia per 23 attivisti anti-aborto che, secondo la Casa Bianca, erano stati perseguiti durante la presidenza di Joe Biden. “Non avrebbero mai dovuto essere perseguiti.