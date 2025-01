Iltempo.it - Sull'Italia arriva il maltempo marcato. Sottocorona: quando e dove colpirà

Che tempo c'è da aspettars nei prossimi giorni? A rispondere è Paolo, meteorologo di La7, che si collega come di consueto prima della puntata di Omnibus per tracciare il quadro generale sul tempo: “L'attenzione vae nuvole che dall'Atlantico prendono la penisola Iberica, la Francia e le isole Britanniche, perché qualche effetto lo porteranno anche, ma non subito. Perché al momento siamo nella fase di miglioramento di quel tempo più incerto che abbiamo avuto nei giorni scorsi con piogge e passaggio di nuvole. Stamattina ci sono delle nuvole, ma sono basse e scure e non sono assolutamente intense”. Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, venerdì 24 gennaio, c'è la possibilità di qualche debolissima precipitazione su parte del nord, il centro e molto meno il sud.