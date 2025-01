Laprimapagina.it - Secondo i nutrizionisti la salute inizia con una buona colazione

Un pasto che spesso viene trascurato o sottovalutato, la, riveste un ruolo cruciale nel definire l’andamento della giornata e, a lungo termine, la nostracomplessiva. Iconcordano:re la giornata con il giusto apporto di nutrienti non è solo unaabitudine, ma un passo fondamentale per il benessere fisico e mentale.Ricetta frappè gelato: freschezza e gusto per ogni momento della giornataChi ha detto che unasana non possa essere anche golosa? Il frappè gelato è un’opzione versatile che combina il piacere del dolce con la freschezza della frutta fresca. Prepararlo è semplice: basta avere a disposizione pochi ingredienti di qualità.Per una versione base, mescola:200 ml di latte intero o vegetale (come mandorla o avena);2 palline del tuo gelato preferito, come vaniglia o cioccolato;una manciata di ghiaccio tritato per dare una consistenza cremosa.