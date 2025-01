Ilgiorno.it - San Carpoforo. I ciceroni parlano dialetto

I monumenti spiegati inlombardo, un’escursione davvero particolare quella organizzata domani alle 10 alla basilica di Sandalla Famiglia Comasca, uno dei monumenti più importanti della città. L’edificio religioso risale alla fine del IV secolo, è stata la prima basilica della diocesi di Como e probabilmente la sua prima cattedrale. Il tour prevede, oltre alla visita, anche la lettura di componimenti in. Il prezzo è di 15 euro per gli adulti, mentre per i bambini tra i 6 e i 14 anni è previsto un biglietto ridotto di 5 euro. Entrano gratis, invece, i bimbi fino ai 5 anni. La prenotazione è obbligatoria sul sito dell’associazione.