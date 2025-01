Bergamonews.it - Più sicurezza in città: in servizio il nuovo nucleo di polizia appiedata

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Da venerdì 24 gennaio 2025 è operativo ildidi Prossimità“Pol.app” dellaLocale di Bergamo. Il, voluto dall’amministrazione comunale, ha come obiettivi principali l’aumento dell’efficacia del controllo del territorio, l’avvicinamento dellaLocale ai cittadini tramite un rafforzamento del dialogo e il miglioramento della percezione diurbana attraverso una presenza costante e visibile sul territorio.Elemento chiave delle iniziative che l’amministrazione comunale sta promuovendo per rafforzare laintegrata, ildidi prossimitàsi integra da una parte con le attività svolte dalle Forze dell’Ordine e, dall’altra, con le iniziative per la rivitalizzazione e decoro degli spazi urbani e le progettualità portate avanti dai servizi socio- educativi e dalle tante realtà e associazioni del terzo settore, reti di quartiere e osservatori per lapartecipata.