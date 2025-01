Ilrestodelcarlino.it - Perfetti sconosciuti calano il tris al Duse

Si prospettano tre sold out per la messa in scena aldi Bologna di, la fortunata commedia di Paolo Genovese da stasera (alle 21) a domenica (alle 16). Alla prima regia teatrale, Genovese ha scelto un cast d’eccezione per l’adattamento del suo film, uscito nel 2016, che fece incetta di premi e record di incassi. Sul palco, Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina e Valeria Solarino saranno i protagonisti di questa celebre pièce sull’amicizia, l’amore e il tradimento.