Netflix tutte le novità in arrivo a febbraio 2025

Il mese diè alle porte e, come di consueto, il portale streamingha reso noti i titoli che approderanno sulla piattaforma a partire dal 1. Tante saranno lein termini di serie tv, film, ma anche reality show che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane.Le nuove uscite divengono inaugurate dall’in streaming del film Kinda Pregnant, che sarà disponibile dal 5prossimo, mentre il giorno seguente – il 6 – arriverà Apple Cider Vinegar, in cui verrà affrontato il tema della caduta dell’impero del benessere. Lo stesso giorno approderà online anche la quarta stagione della celebre serie Il colore delle magnolie.Dallo stesso giorno sarà disponibile anche il nuovo film di Paolo Sorrentino Parthenope e l’11 sarà la volta di The Witcher – le sirene degli abissi.