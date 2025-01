Tg24.sky.it - Napoli, aumenta lo zolfo nelle fumarole dei Campi Flegrei: studio rivela anomalia

A partire dal 2018 èta la concentrazione didei. Un'imputabile a "un crescente contributo di gas dal magma che alimenta il sistema vulcanico, avvalorando l’ipotesi del coinvolgimento magmatico nell’attuale crisi bradisismica dei". Sono questi i risultati di un nuovosul complesso vulcanico deidal titolo "Escalation of caldera unrest indicated by increasing emission of isotopically light sulphur", pubblicato sulla rivista scientifica Nature Geoscience e realizzato da un team di ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, l’Università di Cambridge e il Woods Hole Oceanographic Institute. Gli scienziati hanno individuato un’importantenella composizione dei gas delledella Solfatara dei, legata al contributo di gas magmatici.