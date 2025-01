Lanazione.it - Maniaco con la siringa, svolta vicina: il cerchio si stringe sul ‘predatore’

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 24 gennaio 2025 – Potrebbe esserci unanelle ricerche dell’uomo che “buca“ con un ago i glutei delle ragazze. Secondo fonti investigative, infatti, “ilsie l’identificazione” dell’autore delle aggressioni “potrebbe essere molto”. Dagli uffici della squadra mobile, che sta visionando a tappeto le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza urbana nei pressi di viale Bonaini e del cavalcavia di San Giusto, dove si sono verificati i due attacchi ad altrettante ragazze il 18 e 19 gennaio scorsi, non trapelano altri dettagli ma l’impressione è che gli inquirenti abbiamo in mano qualcosa per dare un volto e un nome all’uomo che ha messo in atto il cosiddetto fenomeno del “needle spiking”, gli attacchi nascosti con unaai danni di giovani donne.