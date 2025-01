Inter-news.it - Majecki avvisa l’Inter: «Più fiducia dopo la vittoria con l’Aston Villa»

Leggi su Inter-news.it

Il portiere del Monaco,, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Rennes in Ligue 1. Il portiere è ritornato sullacontroin Champions League. Mercoledì, monegaschi ospiti a San Siro contro– Il Monaco è il prossimo e ultimo avversario della fase campionato in Champions League per. Ai nerazzurri basta praticamente un pareggio per ottenere la matematica qualificazione agli ottavi di finale senza passare dai playoff di febbraio, che intaseranno ancora di più il calendario fittissimo delle varie competizioni. A Oggi, alla vigilia della gara di campionato contro il Rennes allo Stade Louis II, ha parlato il portiere dei monegaschi Radoslaw. L’estremo difensore polacco, oltre a ribadire l’importanza della partita contro il Rennes, è ritornato sullacontroin Champions Leaguendosullo stato di forma della sua squadra e dei suoi compagni: «La Champions League è qualcosa di speciale, ed è un bene che abbiamo vinto contro, perché con questo risultato senti che è tornatanella squadra.