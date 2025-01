Movieplayer.it - Lockerbie: la serie con star Colin Firth al centro delle accuse delle famiglie delle vittime

Leggi su Movieplayer.it

Alcuni membridell'attentato al volo Pan Am 103 hanno accusato duramente i realizzatori della, con. La: Attentato sul volo Pan Am 103, con, è stata duramente criticata da alcuni membri. Il progetto avrebbe infatti rappresentato in modo inaspettato e sconvolgente il momento dell'incidente, portando sugli schermi una scena descritta anche come 'disgustosa'. LeMary Lou Ciulla, il cui marito Frank Lipkin era a bordo del volo, e sua figlia Michelle hanno infatti spiegato che, nonostante l'organizzazione che rappresenta ledel Pan Am 103, abbia lavorato a stretto contatto con i produttori di Carnival per assicurarsi che la: Attentato sul volo .