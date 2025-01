Calciomercato.it - Inter, niente da fare: dietrofront clamoroso

Leggi su Calciomercato.it

Svolta in casa nerazzurra: l’afsalta dopo una decisione che ha delSembrava ormai un afprossimo alla conclusione, invece non c’è nulla da. L’operazione che poteva portare Tomas Perez all’sembrava definita, ma dall’Argentina arrivano clamorose novità.daper Marotta: salta l’acquisto di Perez (LaPresse) – Calciomercato.itVi avevamo raccontato come il classe 2005 del Newell’s Old Boys fosse davvero vicino ad un approdo in nerazzurro, illustrando la trattativa in stato avanzato tra il club nerazzurro e quello di Rosario. Un segnale era arrivato anche dalla presenza a Milano del Presidente del ‘Rojinegro’, Ignacio Astore. Nel tardo pomeriggio di oggi sono arrivate però voci di un afche ha subito rallentamenti notevoli, fino alla decisione definitiva e alla trattativa definitivamente saltata.