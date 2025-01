Ilrestodelcarlino.it - "I nostri ristoratori iniziano a chiedercelo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giacomo Centanni, che succede al mercato enologico? "Dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada, abbiamo ricevuto una sostenuta richiesta di vino analcolico daidelle Marche". L’analcolico è sul mercato dal 2021. "Non discuto sulle motivazioni legate alla salute o al proprio credo religioso che porta il cliente alla scelta del vino analcolico. Qui parliamo di vino, che per sua natura è alcolico. Contrariamente viene privato della sua struttura portante, del suo scheletro". Alla luce della richiesta di vino dealcolato, ha pensato alla necessità di avviare questa produzione per soddisfare il mercato? "Produrre un vino analcolico richiede un importante investimento per l’acquisto di strumentazione adatta al metodo tecnico che si vuole adottare. Tradotto significa spendere dai 70mila euro in su, con un conseguente aumento del costo di produzione.