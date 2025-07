Atletica Marta Zenoni vince i 1500 a Poznan | bella stoccata nel Continental Tour Carraro terza

Marta Zenoni brilla a Poznan, conquistando la vittoria nei 1500 metri nel prestigioso World Continental Tour. Con un tempo di 4:02.10, si conferma protagonista dell’atletica internazionale e si avvicina al suo personal best, dimostrando tutta la sua determinazione e talento. Dopo aver superato la canadese Kate... la nostra atleta si prepara a nuove sfide, consolidando il suo ruolo tra le protagoniste della scena mondiale.

Marta Zenoni ha vinto i 1500 metri che hanno animato la tappa del World Continental Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) andata in scena a Poznan (Polonia). L’azzurra si è imposta con il tempo di 4:02.10, sua seconda prestazione in carriera a poco piĂą di mezzo secondo dal personale di 4:01.52 centrato al Golden Gala di Roma un mese fa. La nostra portacolori si è lasciata alle spalle la canadese Kate Current (4:03.06) e la tedesca Nele Wessel (4:03.61), mentre Elena Bellò ha concluso in sesta piazza con il crono di 4:07.87. Elena Carraro ha invece terminato in terza piazza sui 100 ostacoli con il crono di 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, Marta Zenoni vince i 1500 a Poznan: bella stoccata nel Continental Tour, Carraro terza

